Appli mobile TourMaG



Convious présent à l'IAAPA Expo Europe du 12 au 15 septembre 2022 communiqué de presse

Envoyer à un ami Partager cet article

Convious, entreprise e-commerce basée sur l’intelligence artificielle qui offre une solution flexible et innovante spécialement conçue pour les acteurs de la culture et du loisir, sera présent à l’IAAPA Expo Europe, le salon organisé par l’association internationale des parcs d’attractions et des loisirs du lundi 12 au jeudi 15 septembre prochain à Londres.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 13 Septembre 2022

L’équipe Convious se tiendra à disposition des visiteurs sur le stand 611 pour leur présenter les nouvelles fonctionnalités de la solution, le tout dans un décor spatial à la hauteur de l’événement.



Les visiteurs de l’IAAPA Expo Europe pourront découvrir et tester la solution Convious en direct, en recréant l'expérience des visiteurs avant, pendant et après la visite d’un site de loisir. En explorant les différentes zones du stand, ils pourront se mettre aussi bien dans la peau des visiteurs en réservant des billets d'entrée et en consultant les informations du site, que dans celle des parcs de loisir en testant la gestion du panneau de contrôle central de Convious.



Convious présentera également ses deux nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles :



● Google « Things to do » est un nouveau mode de recherche organique qui permet de cibler et recibler les clients potentiels en mettant en avant les lieux de culture et de loisirs dans un endroit donné. Ils apparaîtront sous la forme de photos, d’informations clés ou de tarification en temps réel. Les clients pourront ainsi réserver leurs billets via l’onglet Things to do (A Faire), disponible sur la barre d’outils Google.



● Le Contrôle des avis, qui est fondé sur une technologie basée sur l'IA pour donner aux partenaires la possibilité de collecter et d'analyser les commentaires des visiteurs, pour mieux gérer leur réputation en ligne.

" Nous sommes impatients de présenter ces nouvelles fonctionnalités développées au cours de l'année. Nos partenaires constatent déjà des résultats positifs, nous sommes donc ravis de dévoiler ces outils à un public plus large ". Bernard Kochen, Vice-Président de Convious.

Lu 114 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > NDC : Lufthansa signe un partenariat avec Amadeus Littlebig Road lance l'Application Digital Roadbook