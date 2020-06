Coronavirus : EdV demande le repêchage de 4 secteurs dépendant étroitement du tourisme

Les Entreprises du Voyage se félicitent de l’engagement de l’exécutif pour permettre aux voyagistes (agences de voyages et tour-opérateurs) de résister dans ces mois difficiles ; tout comme de la prise en compte des travailleurs indépendants, des dirigeants non-salariés et des micro-entrepreneurs.



Les activités bénéficiant de soutiens renforcés sont réparties en deux catégories :



- Les secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectés car soumis à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (liste S1 présenté dans cp du gouvernement du 10 juin).



- Les activités amont ou aval de ces secteurs (liste S1 bis présenté dans cp du gouvernement du 10 juin) dont les entreprises ont perdu plus de 80% de leur chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars – 15 mai).



Les Entreprises du Voyage avaient identifié quatre secteurs dépendant étroitement de notre écosystème et indispensables à l’exercice de notre activité et avaient informé les pouvoirs publics de la nécessité d’intégrer ces secteurs dans la liste S1bis.