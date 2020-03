Coronavirus : l'IATA lance un appel aux gouvernements d'Afrique et du Moyen-Orient

Parmi les propositions formulées par l'IATA aux gouvernements figurent :



- un soutien financier direct aux transporteurs de passagers et de fret pour compenser la baisse des revenus et des liquidités imputable aux restrictions de voyage imposées à la suite de COVID-19;



- des prêts, garanties de prêts et soutien au marché des obligations d'entreprises par les gouvernements ou les banques centrales.



- un allègement fiscal : remises sur les charges sociales payées à ce jour en 2020 et / ou une prolongation des conditions de paiement pour le reste de 2020, ainsi qu'une exonération temporaire des taxes sur les billets et autres prélèvements imposés par le gouvernement.



" Plusieurs gouvernements d'Afrique et du Moyen-Orient ont déjà engagé une aide nationale pour COVID-19, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Égypte, le Nigéria et Maurice.



Notre demande est que les compagnies aériennes, qui sont essentielles à toutes les économies modernes, soient examinées d'urgence. Cela les aidera à rester en vie et à garantir que le personnel des compagnies aériennes - et les personnes travaillant dans les secteurs connexes - auront un emploi à reprendre à la fin de la crise.



Cela permettra aux chaînes d'approvisionnement mondiales de continuer à fonctionner et de fournir la connectivité dont dépendra le tourisme et le commerce pour contribuer à une croissance économique rapide après la pandémie ", a déclaré Muhammad Al Bakri, vice-président régional de l'IATA pour l'Afrique, Moyen-Orient.



La contribution économique de l’industrie du transport aérien en Afrique est estimée à 55,8 milliards de dollars, soutenant 6,2 millions d’emplois et contribuant à 2,6% du PIB.



Au Moyen-Orient, la contribution économique du transport aérien est estimée à 130 milliards de dollars, soutenant 2,4 millions d’emplois et contribuant à 4,4% du PIB.