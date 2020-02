Coronavirus : le SETO prolonge l'arrêt des voyages en Chine jusqu'au 31 mars 2020

Quant aux autres destinations asiatiques, aucune restriction de voyage ne s’impose et les tour-opérateurs continuent d'opérer les programmes tout en s'assurant des conditions de sécurité et de confort de leurs clients.



Pour rappel, le gouvernement chinois s'est engagé après de la communauté internationale à travailler en pleine transparence et a pris des mesures fortes pour circonscrire la propagation de ce virus.



Ces mesures incluent des quarantaines à grande échelle et des fermetures de sites à grande affluence, y compris touristiques.



De son côté, l'OMS-WHO a statué jeudi 30 janvier 2020 " qu'il est encore possible de stopper la propagation du virus, pour autant que les pays prennent des mesures fortes pour détecter rapidement la maladie, isoler et traiter les cas, rechercher les contacts et réduire les contacts sociaux dans une mesure adaptée au risque ".



Ni l'OMS, ni la Communauté Européenne, ni la France ne recommandent pas de restreindre les voyages ou les échanges commerciaux.



La France, toutefois, a émis des recommandations de santé à prendre pour des personnes sur place, voire de retour en France, pour se protéger contre le virus n-CoV et que compte tenu des restrictions et des fermetures décidées par les autorités chinoises, il est recommandé de reporter tout déplacement vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel.