Corsica Ferries reprend progressivement son trafic vers la Corse

Corsica Ferries assure de nouveau les liaisons maritimes avec la Corse depuis le 1er juillet.



Les réservations sont en hausse annonce la compagnie ce qui permet un rattrapage sur les ventes de places pour juillet et août (de -65% pendant la crise à -35% aujourd’hui).



“ L’amélioration de la situation sanitaire a permis de déclencher l’acte d’achat si attendu par les voyageurs. Pour la saison les réservations sont très importantes, mais cela ne permet pas pour autant un retour à la normale pour le moment ” déclare Pierre Mattei, Président de Corsica Ferries.



“ A ce jour, nous enregistrons une perte de 45% pour septembre. Les voyageurs font preuve d’attentisme. L’évolution de la situation sanitaire donnera le tempo et influera directement sur les tendances de réservations de dernière minute ” explique Pierre Mattei.



Si la réservation d’une cabine n’est plus obligatoire pour effectuer la traversée, les passagers devront porter un masque dans l’ensemble des espaces publics sur le navire et dès leur arrivée au port.