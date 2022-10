Appli mobile TourMaG



Costa Croisières : nouveaux protocoles simplifiés Pour profiter encore mieux des prochaines vacances cet automne/hiver

À partir du 8 octobre, sur les croisières Costa en Méditerranée, aux Caraïbes et aux Émirats arabes unis, les clients entièrement vaccinés pourront embarquer sans avoir à faire d'autres tests.



Pour les croisières dans les Caraïbes, les passagers non vaccinés pourront embarquer sous conditions grandement facilitées.

Rédigé par Costa Croisières le Lundi 3 Octobre 2022

A partir du 8 octobre, de nouvelles procédures entreront en vigueur, entraînant une simplification des mesures, notamment liées aux mesures requises avant l’embarquement à bord des navires de la compagnie Costa. Depuis le printemps dernier, il est déjà possible de profiter pleinement, sans restriction, des services à bord et à terre, tels que les excursions, les restaurants, les bars, les théâtres, les gymnases, les piscines et les espaces de bien-être.



Les principaux changements concernent la Méditerranée, les Caraïbes et les Émirats arabes unis : les passagers entièrement vaccinés ne seront plus obligés de faire un test de dépistage avant l'embarquement. De plus, en Méditerranée et aux Caraïbes, les clients non vaccinés pourront embarquer sous réserve de monter le résultat négatif d’un test antigénique réalisés avant l’embarquement.

Détail des exigences pour chaque destination

La nouvelle version du protocole continuera à garantir des normes de sécurité élevées à bord les navires Costa sont toujours équipés pour pouvoir effectuer des tests à bord - tant antigéniques que PCR. Le nettoyage renforcé et la désinfection des zones publiques, des cabines, des terminaux et des véhicules utilisés pour les excursions et le transport des passagers sera également maintenu. L'équipage subit des tests Covid avant l'embarquement et périodiquement à bord.



Les protocoles Costa sont conformes aux mesures actuellement en place dans les destinations visitées par les navires de la compagnie. Si les autorités locales mettent en place de nouvelles mesures à l'avenir, les protocoles Costa seront adaptés en conséquence. Dans ce cas, la compagnie informera rapidement ses clients.



👉 Pour se tenir informé des protocoles sanitaires des navires de Costa, visiter le site web de la compagnie

Pour en savoir plus : Rendez-vous sur www.CostaExtra.fr

Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations ! Le site professionnel pour consulter toutes les informations, regarder les vidéos, poser vos questions et faire vos réservations !

