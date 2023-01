Côtes d’Armor Destination rejoint l'annuaire Partez en France

nous n'intervenons pas dans les échanges commerciaux et contractuels entre vous et nos partenaires".

Côtes d’Armor Destination facilite l'organisation de séjours MICE, groupes et sur-mesure en Côtes d’Armor.Ce territoire situé entre Rennes et Brest est à seulement 2h15 de Paris. Côtes d’Armor Destination dispose d'une équipe dédiée pour aider à l'organisation de séminaires et team building, et d'une équipe experte dans l’organisation de séjours groupes.Enfin pour des séjours sur-mesure en tribu ou entre amis, Côte d'Armor Destination a repéré des expériences inédites à la demi-journée, journée ou en séjour, en petits groupes (6 à 15 personnes) !Côtes d’Armor Destination s'occupe de répondre aux attentes des professionnels du tourisme et des entreprises et permet une mise en relation : "précise la structure.