Couvre-feu dès 21h : "cette décision est lourde de conséquences pour le secteur de l’hôtellerie-cafés-restauration"

Alors que le Président de la République a annoncé, mercredi 14 octobre 2020, de nouvelles mesures pour endiguer la crise sanitaire liée au covid-19, notamment un couvre-feu à partir de 21h dans les zones d’alerte maximale jusqu’au 1er décembre prochain, les professionnels de l'hôtellerie/restauration montent une nouvelle fois au créneau.



" Si notre volonté est partagée avec le Gouvernement d’endiguer l’épidémie, force est de constater que cette décision équivaut à une refermeture de nos établissements et est lourde de conséquences pour le secteur de l’hôtellerie-cafés-restauration (HCR), déjà durement frappé par cette crise , indiquent dans un communiqué commun l'UMIH, le SNRTC, le GNI et le GNC.



Alors que les restaurateurs subissent déjà des pertes importantes d’activité en raison des restrictions de leurs capacités accueil et d’un protocole sanitaire renforcé, cette nouvelle contrainte horaire qui condamne le service du soir a pour conséquence pure et simple d’obliger nos restaurants à fermer."