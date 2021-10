Hausse des salaires, 13e mois... la réaction des pros aux pistes de l'UMIH

Le secteur de l’hôtellerie-restauration est marqué par un fort taux de turn-over. Un 13e mois permettrait-il de maintenir en poste les travailleurs ?



« Les gens ne restent pas un an dans l’entreprise. Le 13e mois ne sert à rien », balaye d’un revers Florent Malbranche, CEO de Brigad, qui compte aujourd’hui 18 000 freelances et 10 000 restaurants répartis dans les 10 plus grandes villes de France. La plateforme enregistre d’ailleurs deux fois plus de demandes, aujourd’hui, par rapport à la période avant la crise sanitaire.



Frédéric Puythorac, de The Originals ne se montre pas plus convaincu par cette proposition : « Les saisonniers sont-ils concernés ? Sur quelle base ? S'agit-il d'un véritable treizième mois ou d'une prime avec un intéressement afin de redistribuer la richesse produite ? Les petites entreprises risquent d'y laisser des plumes si cette prime n'est pas corrélée à la performance de l'entreprise » , s’inquiète-t-il.



Quid du week-end libéré ? Pour le président de la coopérative The Originals, il faudrait plutôt travailler sur un troisième jour de repos. « Souvent les salariés atteignent les 35 heures en quatre jours de travail. Peu importe que ces jours coïncident ou pas avec un week-end, le dialogue existe encore dans nos entreprises qui à 80% sont de petites entreprises » , avance-t-il.



Dans son restaurant, Pedzouille, la Grange, Valentin Fétiveau libère des week-ends sur demande de ses salariés. « Il faut que les collaborateurs de la restauration ne se sentent pas lésés par les horaires et le travail le soir. Mais là encore, donner des week-ends dans l’hôtellerie-restauration veut dire augmenter la masse salariale. C’est le serpent qui se mord la queue. »

