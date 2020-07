Covid-19 : Amex GBT lance Travel Vitals une plateforme d'infos dynamique

Pour les clients et les voyageurs d’Amex GBT, Travel Vitals™ fournit des informations spécifiques relatives à leur itinéraire. Ces derniers pourront y accéder par le biais de solutions numériques, notamment l'application mobile Amex GBT, le chat et les outils de réservation en ligne (OBT).



Travel Vitals™ s’appuie sur l’expertise des conseillers en voyages, qui partagent en temps réel les informations locales. Ils auront également un accès complet à la plateforme pour renseigner au mieux les voyageurs.



Mark McSpadden, Vice-président de la stratégie produit et du marketing chez Amex GBT, déclare : « Des informations précises sur les voyages vont être essentielles pour rétablir la confiance. Les restrictions et les directives changent quotidiennement, nous devons donc collecter rapidement les données pertinentes. C’est un système très dynamique, et nous le mettons constamment à jour. Cependant, étant donné la versatilité de la situation, nous sommes dépendants des informations disponibles.



C'est pourquoi nous accueillons volontiers des sources fiables supplémentaires. Sur le long terme, la mise en place d’un tel système nous sera bénéfique, car à l’avenir, nous devrons organiser chaque voyage comme si nous planifions un événement. La gestion des voyages de bout-en-bout est depuis longtemps un objectif pour notre secteur, mais cela ne suffit pas dans ces circonstances. Le rôle du TMC commence désormais dès que le besoin de voyager est identifié et se termine longtemps après le retour du voyageur. »