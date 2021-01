Covid-19 : pourquoi le vaccin d’Oxford-AstraZeneca pourrait changer la donne

Qu’est-ce que cela signifie pour le reste de la planète ?

Les données publiées précédemment indiquaient que l’efficacité globale du vaccin d’Oxford-AstraZeneca est de 62 % lorsque deux doses sont administrées.C’est inférieur aux 94 % du vaccin de Moderna et aux 95 % de celui de Pfizer. Cependant, l’administration initiale d’une petite dose, puis d’une seconde dose complète pourrait améliorer son efficacité. Les données préliminaires de l’essai de phase 3 indiquent que cette stratégie pourrait permettre d’atteindre une efficacité d’environ 90 % chez les populations les plus jeunes.Toutefois, selon l’agence britannique de régulation des médicaments et des produits de santé (UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – MHRA), ces résultats n’ayant pas été « confirmés par une analyse exhaustive », il sera nécessaire d’approfondir cette question.En se basant sur des données non encore publiées, la UK’s Commission on Human Medicines, une commission de la MHRA, suggère désormais que l’administration d’une dose unique conférerait une protection de 70 % après 21 jours. Une seconde dose augmenterait l’efficacité du vaccin, la faisant passer à environ 80 %. Cette seconde dose doit cependant être administrée 12 semaines après la première.Le vaccin d’Oxford doit être conservé à faible température, alors que celui de Pfizer doit être conservé à très basse température ( -75 °C ) et celui de Moderna à environ – 20 °C La gestion et la distribution du vaccin d’Oxford-AstraZeneca serait donc facilitée, ce qui constituerait un avantage, en particulier pour les pays à faibles ou moyens revenus. En effet, si les professionnels de santé qui exercent par exemple en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est sont très compétents lorsqu’il s’agit de mener des campagnes de vaccination auprès de populations difficiles à atteindre, ils se heurtent au manque d’infrastructures permettant maintenir les températures ultra basses requises par les vaccins de Pfizer et de Moderna.

À 2 ou 3 dollars par injection, le coût à la dose du vaccin d’Oxford est beaucoup moins élevé que celui des autres vaccins de pointe. Pour les gouvernements, il pourrait donc s’agir d’une option de long terme, utilisable pour lutter contre le coronavirus une fois que cette période de lutte contre l’épidémie « quoi qu’il en coûte » sera derrière nous. Au niveau mondial, les commandes pour le vaccin d’Oxford-AstraZeneca dépassent de loin celles de ses concurrents.

Les doses de ce vaccin sont fabriquées en Europe, et pour une bonne part, en Inde. Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative COVAX, dirigée par Gavi, l’Alliance du Vaccin, et pourrait donc être le premier vaccin développé en Occident à être déployé à grande échelle dans les pays à faibles et moyens revenus en 2021.

Il sera également intéressant de voir comment les vaccins développés par la Russie et la Chine sont distribués au niveau international. La Chine a en effet investi des sommes considérables dans l’amélioration de l’accès aux soins de santé sur le continent africain, sans qu’il ne soit clairement établi si cette politique était menée par altruisme ou opportunisme.

S’il est souhaitable que le problème de santé publique mondiale représenté par l’épidémie de Covid-19 soit traité en tant que tel, il se pourrait que les vaccins soient instrumentalisés pour développer de nouvelles relations politiques ou réaffirmer celles qui existent déjà. Dans certaines régions du monde, certains vaccins pourraient être privilégiés par rapport à d’autres en raison de jeux d’influence politiques.

Le déploiement d’un vaccin à l’échelle mondiale sera incroyablement complexe, et divers facteurs contribueront inévitablement à son succès. L’avenir dira quel sera l’impact du vaccin d’Oxford. Quoi qu’il en soit, dans le contexte de morosité intense qui a caractérisé l’année 2020, le fait que plusieurs vaccins efficaces soient désormais disponibles est de bon augure pour cette année qui débute ».

Michael Head, Senior Research Fellow in Global Health, University of Southampton

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.