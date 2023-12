Creative Tours : Découvrez Chypre entre festivités et gastronomie

On ne peut mentionner la gastronomie chypriote sans le Halloumi, fromage de plus en plus demandé et exporté. La aussi, un coup de cœur de nos voyageurs avec une matinée au sein d’une ferme d’un village de montagne, entre conception et dégustation.



Enfin, le vin, immense patrimoine de l’île millénaire, qui compte un très grand nombre de vignobles, et dont l’histoire pose le Commandaria comme étant le plus vieux vin du monde (pouvant être daté jusqu’à 800 av.J-C).



Ce ne sont bien sur que quelques-unes des spécialités locales à découvrir, en plus des fruits confits, du miel, huile et autres plats (koupepia, loukoumade, souvlaki…).



Chypre est donc la nouvelle destination idéale pour vos voyageurs francophone, tout en restant en Europe.