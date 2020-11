Crise Covid-19 : un modèle économique à réinventer pour les rencontres et événements professionnels

Des divergences de points de vue apparaissent quant aux perspectives de reprise.



" Alors que les entreprises commanditaires n’envisagent pas de réel redémarrage avant le second semestre 2021 (voire plus tard pour les séminaires et salons), les associations et agences organisatrices misent quant à elles sur un rebond se situant plutôt au premier trimestre 2021, notamment pour les séminaires, les lancements de produit et les opérations de team building , ajoute Atout France.



Le manque de confiance et l’absence de visibilité sont cependant extrêmement marqués au sein des entreprises, dont près de la moitié n’a même pas souhaité ou pu se prononcer sur cette éventuelle reprise.



Les secteurs les moins touchés par la crise (pharmaceutique, technologies et biens de consommation) seront les premiers à vouloir réorganiser des manifestations professionnelles et méritent donc une attention particulière de la part des acteurs de l'industrie des rencontres et événements professionnels ".