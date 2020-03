Crise sanitaire : Bruno Le Maire sur "C à Vous" ce soir à 19h15

Né le 15 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).



Formation universitaire

Normalien, agrégé de lettres modernes, diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA.

Cursus professionnel

Haut-fonctionnaire au sein du ministère des Affaires étrangères.

Membre du Secrétariat général de la présidence de la République.

Conseiller pour les Affaires étrangères au sein du Cabinet de Dominique de Villepin au ministère des Affaires étrangères puis au ministère de l’Intérieur.

Conseiller politique puis Directeur de Cabinet du Premier ministre Dominique de Villepin.

Mandats électoraux et fonctions ministérielles

Député de l’Eure (depuis 2007).

Secrétaire d’État aux Affaires européennes (2008 – 2009).

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire (2009 – 2012).

Conseiller régional de Haute-Normandie (2010 – 2016).