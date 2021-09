CroisiEurope lance un challenge de ventes pour les agences opération qui se déroule jusqu'au 31 août 2022

CroisiEurope lance un challenge de ventes jusqu'au 21 août 2021. Les agences de voyages peuvent cumuler des points à chaque croisière vendue selon la règle 1 € = 1 point.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 29 Septembre 2021





Depuis le 28 septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, 1 € vendu sur une croisière de la compagnie rapportera 1 point. Sont éligibles toutes les croisières avec un départ jusqu'au 31 décembre 2022.



L'agent de voyages pourra convertir ses points et partir avec la personne de son choix sur une croisière CroisiEurope fluviale, maritime ou lointaine avec en point d'orgue un safari-croisière en Afrique australe !



Des offres spéciales seront communiquées tout au long du challenge et offriront des points bonus, indique un communiqué de presse.



Pour découvrir le challenge en détail et valider son inscription, il suffit de se rendre sur le site B to B de la compagnie :

