CroisiEurope retrouve des flots plus sereins en 2022

L’objectif affiché est de retrouver les performances d’une année record, celle de 2019 qui a vu, sur les canaux de France, les fleuves d’Europe et les mers plus lointaines, générant quelque 200 M€ de chiffre d’affaires.Les enfants et désormais les petits-enfants du fondateur Gérard Schmitter sont toujours aux commandes d’une entreprise résolument familiale dans sa gestion et son approche de la relation client.Ils doivent à nouveau affronter les aléas géopolitiques après avoir traversé deux années de crise sanitaire.Alors que tout était en place pour faire une excellente année 2022,t et conduit à supprimer toutes les croisières en Russie. Et pourtant, les réservations étaient en avance de 30% sur 2019 avant le début du conflit.Il en faudra plus pour décourager les dirigeants de CroisiEurope qui comptent sur leurpour compenser les pertes de l’Est européen.Le salon IFTM Top Resa a été l’occasion de promouvoir la brochure 2023 sortie au mois d’août.