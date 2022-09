Appli mobile TourMaG



CroisiEurope repart à la découverte de l’archipel des îles Canaries cet automne !

Envoyer à un ami Partager cet article

Après avoir passé la saison estivale en Corse, le prestigieux navire CroisiEurope MV Belle des Océans retourne direction l’Archipel des Canaries pour la saison automnale.

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 12 Septembre 2022

Un itinéraire déroutant à la conquête des trésors cachés des Canaries en 8 Jours pour 6 Îles. Cette croisière est l’occasion idéale pour profiter de ses plages de sable noir, de sa nature imprévisible et désertique, de ses parcs nationaux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO mais également de ses villages authentiques et de son histoire.



Sous un climat clément, CroisiEurope invite ses voyageurs au départ d’Arrecife (Lanzarote) bordé par les falaises grises, abruptes et imposantes qui offrent un spectacle majestueux.

Les passagers pourront partir à la découverte de la vallée des 1000 palmiers qui surplombe les plus beaux paysages de l’île et des terres qui apparaissent comme une véritable oasis.



CroisiEurope propose une excursion sur les traces de César Manrique, l’artiste le plus important de l’île. On lui doit la conception de la plupart des centres d’art, de culture et de tourisme de Lanzarote.



Le parc national de Timanfaya, l’une des principales attractions de l’île, offre une expérience inoubliable aux voyageurs.



Véritable musée à ciel ouvert, les passagers débarqueront ensuite à Rosario (Fuerteventura), première île de l’archipel à avoir émergé des profondeurs de l’océan Atlantique. On y découvre les mystères et les secrets de Fuerteventura.



Le MV Belle des Océans larguera ensuite ses amarres vers Las Palmas (Grande Canarie) retrouver l’île en forme de coquillage : terres fertiles au nord et grandes étendues désertiques au sud. Après avoir serpenté une partie de l’île de la Grande Canarie, les voyageurs pourront découvrir le cratère volcanique de Bandama.



La navigation se poursuivra vers San Sebastian (La Gomera), qui réunit une grande variété de paysages naturels et d’édifices nés de la main de l’Homme. Là-bas, l’exploitation des ressources naturelles y est restée compatible avec le respect et la préservation de la nature.



Le navire lèvera l’ancre à destination de Santa Cruz de La Palma, joliment surnommée « Belle Île » ou « île Verte » du fait de sa végétation luxuriante. L’occasion d’apercevoir un paradis de nature ainsi que des belvédères offrant des vues époustouflantes, des plages préservées et une capitale pleine de charme.



Enfin, Le MS Belle des Océans entamera sa dernière traversée en direction de Santa Cruz de Tenerife. Principale porte d’entrée de l’archipel, Tenerife mérite le voyage pour son inépuisable palette de couleurs que livrent sa végétation et ses paysages.



Cette croisière de 8 jours est une opportunité exceptionnelle de découvrir l’archipel des Canaries en un seul et même voyage à bord d’un bateau à taille humaine sans avoir à défaire ses valises !



Ne passez pas à côté de nos offres exceptionnelles sur cette croisière avec jusqu’à 460€ de remise par personne ou le supplément single à 50% de remise.



À propos du MS La Belle des Océans… Ce bateau 5 ancres à dimension humaine et au design élégant peut accueillir 120 passagers dans 60 cabines et suites, toutes avec vue extérieure. À bord, tout le confort nécessaire est à disposition : des salons-bar à la piscine et au centre de fitness, du spa au salon bien-être, entre espaces bien pensés et services sur-mesure, entre espaces bien pensés et services sur-mesure, tout a été conçu pour offrir un confort haut de gamme et rendre la croisière inoubliable. Le restaurant, où sont servis tous les repas pendant le voyage, propose une cuisine contemporaine et internationale délicate dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées permettent de profiter pleinement du panorama. Un restaurant-grill, ainsi qu’un bar-lounge, se trouvent également au niveau de la piscine.



N’oubliez pas le Challenge Agents de Voyages !



► Voir la liste des points bonus



Il est encore temps de participer au Challenge Agent de Voyages ! Il vous suffit de vous inscrire au préalable en ligne, puis de cumuler un maximum de points pour embarquer pour la croisière qui vous fera rêver !



Pour 1€ vendu sur une croisière CroisiEurope, vous gagnez 1 point.

► S’inscrire & en savoir plus sur le Challenge

Cumulez un maximum de points et choisissez votre croisière fluviale, maritime ou lointaine avec en point d’orgue : notre safari-croisière en Afrique australe pour vous et un accompagnant !Il est encore temps de participer au Challenge Agent de Voyages ! Il vous suffit de vous inscrire au préalable en ligne, puis de cumuler un maximum de points pour embarquer pour la croisière qui vous fera rêver !Pour 1€ vendu sur une croisière CroisiEurope, vous gagnez 1 point.





Telephone : 0 826 101 234



Site web : pro.croisieurope.com



CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.0 826 101 234

Lu 207 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Cet hiver, partez à la découverte des itinéraires MSC Croisières en Europe du Nord au départ du Havre Aurora Expeditions : Plus qu’une croisière une Expédition !