Croisières : Explora Journeys lance un service de résa B2B "Sur rendez-vous"

Le Groupe MSC a créé une Explora Journeys qui proposera des itinéraires à bord de navire plus petits.Il s'agit dedonnant sur l'océan. De 35 m², elles seront dotées de fenêtres panoramiques, "du sol au plafond", et de terrasses privées.Construite par Fincantieri, la première unité à sortir des chantiers prendra la mer en 2023. Les autres navires seront prêts en 2024, 2025 et 2026.Après avoir dévoilé sa nouvelle identité, Explora Journeys lance son servicePour ce faire, les agents de voyages peuvent en quelques clics bloquer un rendez-vous. Les rendez - vous se déroulent actuellement en anglais. L’allemand, l’italien, le français et l’espagnol suivront progressivement.Pendant 30 mn il peut ensuite échanger et poser les questions qu'il souhaite et poser une option pour l’une des huit premières croisières déjà programmées à bord de l’ EXPLORA I, dont la croisière inaugurale est prévue pour un départ le 16 mai 2023.Les options en liste d’attente sont sans engagement ni acompte jusqu’à ce que l’agent de voyage confirme la réservation. À ce moment-là, l’option devient une réservation avec acompte et engendre déjà une commission explique un communiqué de presse.