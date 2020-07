Croisières d'exception devient Voyages d'exception et s'ouvre à la production terrestre

" Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements ". Cette citation de Darwin, Lionel Rabiet, président de Croisières d'exception, a voulu l'appliquer à la lettre.



Face à la crise liée au Covid-19, son entreprise spécialisée dans les croisières opère un virage en s'ouvrant à la production terrestre : séjours et circuits dès septembre prochain, trains dès 2021 et à l'horizon 2022, voyages en jets privés.



Croisières d'exception change d'identité et devient Voyages d'exception.



" Nous avions cette idée depuis un moment mais c'est clairement la crise liée au covid-19 qui nous a obligés à agir. C'est important pour nous de nous diversifier. La crise nous a forcés à accélérer le tempo et à faire un choix plus fort.



Nous nous serions lancés sur ce créneau mais peut-être de façon plus timide. Pour nous, ce n'est pas un pivot, mais un élargissement qui se veut assez fort. Je pense que nous avons une place à prendre " a expliqué Lionel Rabiet, à l'occasion la toute première conférence de presse organisée par Croisières d'exception depuis sa création.