Les croisières fluviales autorisées dès le 11 juillet 2020

Le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) s'est réuni, samedi 20 juin 2002, sous l’autorité du Président de la République, pour notamment édicter un certain nombre de mesures supplémentaires de déconfinement pour la période estivale.



Ainsi, à partir du 11 juillet 2020, date qui marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire métropolitain, " les croisières fluviales seront de nouveau autorisées , indique le Gouvernement français dans un communiqué.



En coordination avec nos partenaires européens, il pourra être décidé de reprendre les croisières en mer entre les ports européens, pour les navires dont la capacité ne dépasse pas une limite fixée par arrêté ministériel ".



A partir du mois de septembre 2020, et sous réserve d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique, les croisières maritimes internationales, pourraient être, elles aussi, réautorisées.