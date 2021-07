Croisières en Arctique : Ponant ouvre les ventes été 2023

Spitzberg, Groenland, Islande, Amérique du Nord, Arctique russe… Ponant ouvre ses ventes pour les croisières en Arctique de l’été 2023.



Au programme : découverte de la faune, navigation entre les icebergs, les volcans et les glaciers, rencontre avec les populations locales, traversée du mythique passage du Nord-Est ou encore aventure au cœur des Grands Lacs américains.



La compagnie programme pas moins de 30 départs au Grand Nord. Parmi eux : « Îles et fjords, entre Groenland et Spitzberg » (du 31 juillet au 12 août 2023), « Le passage du Nord-Est » (du 28 août au 21 septembre 2023) ou encore « L'Arctique russe, entre Wrangel et la Tchoukotka » (du 21 septembre au 3 octobre 2023).