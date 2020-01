DITEX : Get your Group présentera son nouvel outil de réservations

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Joachim Schweda et Ilan Goz : En tant que nouvel exposant, nous attendons de ce salon de nombreux nouveaux contacts groupes intéressés par nos destinations germanophones.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Joachim Schweda et Ilan Goz : Nous présenterons notre catalogue groupes 2020 qui rassemble l'ensemble de nos destinations. Nous allons également présenter notre nouvel outil de programmation et de réservation de voyages groupes en ligne Get your Group.