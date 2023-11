DITEX - La Fête des Voyages : retour en fanfare du 3 au 6 avril 2024

:”Bien entendu. C’est d’ailleurs l'une des raisons d'être de la Fête des Voyages. Nos visiteurs sont clairement là pour s'informer et acheter. Les échanges à travers notre Agora, ainsi que les mini-conférences et d'autres expériences informatives, sont essentiels pour nourrir l'acte d'achat.Nous misons sur cette différence pour assurer le succès de notre salon par rapport à d'autres.Les visiteurs viennent vivre des expériences et les partager avec nos experts et nous allons tout faire pour multiplier et partager les points d'échanges…:”Les points forts du Ditex s'articuleront autour de notre programme Top Acheteur, que nous avons initié l'année dernière.lors de la dernière édition. Bien que coûteux pour un salon de notre taille, il doit être maintenu et développé. L'année prochaine, il sera dynamisé par de nombreuses nouvelles actions, mais il est encore trop tôt pour en parler.Nous avions essayé le jeudi et le vendredi, mais le deuxième jour s'est révélé insuffisant l'après-midi.Enfin, malgré l'inflation et les investissements nécessaires pour alimenter le programme TOP ACHETEUR, nous maintenons nos tarifs. Nous offrons le covering des cloisons et 10 % de remise si le contrat est signé avant le 31 décembre 2023.Là où tout augmente, nous investissons davantage et offrons pour le même prix plus de prestations !:”Le succès d’un salon, surtout lorsqu'il y en a deux en un, passe inévitablement par la multiplication des points de rencontre autour. Ces moments de networking informels et de partage sont des opportunités pour mieux connaître ses partenaires.À la suite de la Soirée des exposants, les Trophées du Voyage Responsable, et la Nuit du Ditex,dans le cadre du programme Top Acheteurs, mais aussi les exposants de la Fête des Voyages. Nous en dirons plus très prochainement !:”Le plan de communication de la dernière édition a indéniablement porté ses fruits. Nous avons mobilisé tous les canaux de communication à notre portée : radio, télévision, affichage, e-mailing, réseaux sociaux, street marketing...Pour l'année prochaine, nous allons investir davantage sur les médias et les canaux qui ont le mieux fonctionné pour étendre notre portée etet travailler le contenu de notre communication.La nouveauté du salon La Fête des Voyages a porté notre plan cette année. Pour l'année prochaine, c'est le contenu plus riche de ce salon qui sera mis en avant à travers notre plan de communication.Restez connectés pour le découvrir !