DITEX : The Lux Collective va ouvrir deux nouveaux hôtels à l’Île Maurice et au Vietnam

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Silvio Rosso : ? Le DITEX nous permet d'avoir une belle visibilité et d'être au plus près des agences et partenaires de toute la moitié Sud de la France.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Silvio Rosso : Nous aurons de belles nouveautés à présenter sur le salon. The Lux Collective aura le plaisir d’annoncer l’ouverture de son nouvel hôtel à l’Île Maurice pour le premier trimestre 2021 : LUX* Grand Baie ainsi que son tout premier hôtel au Vietnam : LUX* Phu Quoc.