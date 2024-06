De Cherbourg à Rosslare avec Stena Line, une traversée aux airs de croisières Vos vacances vers l’Irlande commencent dès que vous montez à bord !

Embarquez à bord du Stena Vision, le plus récent navire de Stena Line sur la ligne Cherbourg-Rosslare. Ce « cruise ferry » offre de nombreux équipements et un niveau de confort optimal pour permettre aux passagers une traversée aux allures de croisière.

Profitez pleinement de cet esprit croisière à prix très doux avec notre nouveau produit : la mini-croisière. Une solution très abordable pour découvrir le luxe du Stena Vision tout en passant un agréable moment en Irlande.



Rédigé par Stena Line le Dimanche 9 Juin 2024

Avec Stena Line, vous ne faites pas que voyager, vous naviguez. Embarquez directement de Cherbourg vers Rosslare, au sud-est de l’île d’Emeraude, avec votre voiture, votre camping-car, votre caravane, votre moto ou à pied pour une expérience différente qui vous permettra de changer de rythme. Laissez-vous porter par les flots !



Les villes de Dublin, Galway, Cork et Limerick sont toutes situées à moins de 4 heures de route de Rosslare. L’occasion également d’explorer le Wild Atlantic Way , la plus longue route côtière balisée d’Europe, de découvrir le Cœur Secret de l’Irlande ou encore la région des Terres Ancestrales .





Stena Line : le plus grand nombre de traversées ainsi que de cabines depuis la France vers l’Irlande La route Cherbourg-Rosslare est desservie à raison de 6 traversées aller-retour par semaine par deux navires, le Stena Vision et le Stena Horizon. Le premier navire possède une capacité de 1 000 passagers (110 cabines, 200 voitures et 120 unités de fret), le second peut accueillir jusqu’à 1 300 passagers (485 cabines, 420 voitures, 120 unités de fret). Soit au total près de 600 cabines entre la France et l’Irlande.

Le temps de traversée est de 17 heures avec des départs à Cherbourg compris entre 19h00 et 20h30 pour une arrivée à Rosslare prévue le lendemain à 12h00 ou 13h30.



Le Stena Vision, le seul ferry sur cette route avec un spa à bord Le Stena Vision est le plus récent navire de Stena Line sur la ligne Cherbourg-Rosslare (en service depuis juillet 2023). Il s’agit d’un véritable « cruise ferry » (ferry de croisière) avec de nombreux services et équipements à bord ainsi qu’un large choix d’hébergements allant des cabines Standard aux cabines Deluxe. Ces dernières offrent encore plus d’espace et de confort avec un lit double, un espace salon avec télévision et une salle de bain spacieuse, le tout avec un design épuré et aéré.



Côté restauration, les passagers peuvent profiter de deux restaurants : le restaurant à la carte le Metropolitan et le Taste Buffet, restaurant à volonté. Ainsi que de plusieurs bars dont : le Sky Bar , qui propose de délicieux cocktails et boissons et une piste de danse, le Riva Bar, ou encore le Coffee House qui propose un excellent choix de boissons chaudes, boissons alcoolisées, friandises et sandwichs.

Le bar extérieur le Sun Deck, permet d’apprécier la vue imprenable sur la mer et admirer un magnifique coucher de soleil.



Les enfants ont également leur espace de divertissement avec la grande aire de jeux Children's Happy World pour les plus petits tandis que les plus grands peuvent s’amuser dans la salle d’arcade Game Zone. Et pour les adultes, une salle casino est également ouverte.



Point d’orgue de l’expérience à bord du Stena Vision : le Pure Nordic Spa qui propose deux saunas et deux jacuzzis ainsi que plusieurs salles de soins, avec vue unique sur la mer, où vous pourrez profiter d’une large gamme de massages suédois et soins de beauté.



Pour les évènements d’entreprises, une salle de conférence est mise à disposition. Le Wi-Fi est disponible à bord

Une boutique propose également une large gamme de parfums de créateurs, de cosmétiques, de souvenirs irlandais et de jouets.



Nouveauté : la formule Mini-Croisière Cherbourg–Rosslare



A partir de 85 euros par personne, voyagez de Cherbourg en direction de Rosslare en partant les mardis et jeudis. Profitez de 2 nuits à bord pour 2 personnes et une cabine intérieure 4 couchettes. Vous avez la possibilité d’ajouter jusqu'à 2 passagers supplémentaires à partir de 55 € par adulte et des tarifs enfants à moitié prix à partir de 27,50 €. Vous pouvez également surclasser votre cabine à partir de 20€ (aller-retour).



À votre arrivée à Rosslare, vous bénéficierez jusqu'à 6 heures de temps libre à passer en Irlande pendant lesquelles vous pourrez profiter des plages de sable de Wexford, visiter le Irish National Heritage Park, acheter des spécialités irlandaises ou même déguster une Guinness !



► Dates de la prochaine Mini-croisière : du jeudi 18 au samedi 20 juillet 2024.

Plus d'informations

Voyagez avec votre animal de compagnie Avec 42 cabines pour animaux de compagnie sur le Stena Vision, plus besoin de se séparer de son animal de compagnie pour voyager. Les cabines sont conçues et adaptées pour accueillir les animaux et leurs maîtres dans un confort optimal. Sur le Stena Horizon, vous avez la possibilité de réserver un chenil pour votre animal de compagnie ou de le laisser dans la voiture pendant la traversée, et cela gratuitement. Un espace est également réservé pour les animaux de compagnie sur le pont.



Stena Line est fière d'avoir signé la Charte du Voyage des Chiens-Guides, un code d'éthique pour le traitement des chiens-guides et de leurs propriétaires par l'industrie du voyage. Les chiens-guides sont les bienvenus pour voyager gratuitement avec un accès complet aux zones réservées aux passagers sur toutes nos lignes, navires et ports Stena Line. Les chiens d'assistance auditive et autiste ont également un accès complet à nos ports et à bord de nos navires.



Des tarifs compétitifs et un acompte de réservation le plus bas à 100€ ! Stena Line propose un service haut-de-gamme avec les tarifs les plus compétitifs et l’acompte de réservation le plus bas sur la route Cherbourg-Rosslare s’élevant à 100 euros.



2 choix de tarifs sont proposés : Economy, tarif le plus bas ou Flexi, un tarif attractif avec une plus grande flexibilité en cas de changement. Quel que soit votre choix, il n'y a ni restriction ni frais de bagages.



Prix à partir de :



● Automobiliste (voiture + chauffeur) sur la base d’un Aller simple : 239€

● Passagers supplémentaires : Adulte en classe à partir de 36€. Enfants (4-15 ans) à partir de 18€. Bébés (0-3 ans) gratuits.

● Passager adulte à pied, sur la base d’un Aller simple : 80€

● Enfants (4-15 ans) à partir de 40€. Enfants en bas âge (0-3 ans) gratuits.

● Cabines : à partir de 100€

● Cabines acceptant les animaux de compagnie : à partir de 135€

● Formule petit-déjeuner Buffet : à partir de 20 € par adulte et 10 € par enfant (entre 4 et 15 ans). Bébés de 0 à 3 ans GRATUIT

● Formule dîner Buffet (boissons non alcoolisées incluses) : à partir de 27 € par adulte et 13,50 € par enfant (entre 4 et 15 ans). Bébés de 0 à 3 ans GRATUIT

● Accès au spa : 15€/personne



Stena Line propose également un programme de fidélité. Rejoignez Extra, notre club de fidélité et faites de belles économies.



A propos de Stena Line



Mail : info.cherbourg@stenaline.com

Téléphone : 02 33 43 23 87 (heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h)



Stena Line est l'une des principales compagnies de ferries d'Europe avec 40 navires et 20 itinéraires en Europe du Nord et en Méditerranée, assurant 33 300 traversées chaque année. Stena Line est un acteur important du réseau logistique européen et développe de nouvelles solutions de fret intermodal en combinant le transport par rail, par route et par mer. Stena Line joue également un rôle important pour le tourisme en Europe. Fondée en 1962, l'entreprise familiale a son siège à Göteborg, en Suède. Stena Line emploie 6 300 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'1,6 milliard d'euros.

