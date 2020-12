Déconfinement : "il sera très compliqué d'atteindre les objectifs" d'Emmanuel Macron, selon Jérôme Salomon

" Malgré tous nos efforts, nous faisons face à un risque élevé du rebond de l'épidémie.



La deuxième vague est tout aussi complexe à gérer, en raison de la circulation du virus dans toute l'Europe et du territoire métropolitain. Nous avons fait collectivement de gros efforts.



Il y a une baisse de l'incidence et des malades graves en réanimation.



Depuis quelques jours, les contaminations quotidiennes ne baissent plus. Nous sommes très attentifs aux conséquences sanitaires de la covid-19, " explique Jérôme Salomon.



Alors que l'épidémie progresse ou rebondit partout dans le monde, l'OMS tire la sonnette d'alarme.



" Les chiffres mondiaux sont impressionnnants avec 67 millions de cas, 1,5 million de décès. Le pays le plus durement touché reste le Brésil qui connait un pic similaire à celui de l'été. "



L'Afrique n'est pas épargnée et l'Asie aussi.



" En Europe la plupart des pays ont du mal à maintenir l'épidémie sous contrôle. Les pays européens sont sur la même tendance haussière que la nôtre. "



Chaque jour plus de 10 000 personnes sont déclarées positives, " nous sommes encore loin des 5 000 cas par jour " exigés par Emmanuel Macron. Le taux d'incidence reste supérieur à 100 voire 150 dans de nombreuses régions.