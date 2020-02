Decoov : départs garantis, croisières... la brochure 2020 fait le plein de nouveautés

Les voyages en train se renforce également. " Nous enregistrons de plus en plus de demandes sur ce type d'offres. Des clients qui s'en souhaitent privilégier le train ", précise Christophe Troalic.



Enfin, on retrouve des escapades sur Venise et Rome, 10 autours dans différentes régions du pays (Les Pouilles, la Sicile, la Sardaigne, Gênes et les Cinque Terre, en Toscane, dans le Piemont...) et bien sûr des hébergements à la carte (hôtels, agri tourismo, appartements…) sur l’Italie continentale, la Sicile et la Sardaigne.