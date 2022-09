Appli mobile TourMaG



Découvrez le jardin d'Angleterre avec Tour Partner Group

Des paysages à couper le souffle, des villes côtières idylliques, des sites historiques sont quelques-unes des raisons qui feront de votre voyage dans le Kent une expérience inoubliable. Célèbre pour être le jardin de l'Angleterre, le Kent ne manque pas de raisons d’être visité. Lonely Planet a désigné le Kent comme l'une des meilleures régions à visiter en 2022 et nous sommes d'accord ! La côte rocheuse, les châteaux historiques et le riche patrimoine de la région en font une destination incontournable lors d'un séjour au Royaume-Uni. La proximité de Londres en fait un complément idéal à votre voyage.

Rédigé par Mathieu Spriet le Lundi 12 Septembre 2022

Situé dans le sud de l'île, le Kent regorge d'expériences.



Pendant votre séjour dans la région, vous pourrez visiter certaines des plus anciennes cathédrales du pays, au premier rang desquelles la cathédrale de Canterbury, siège de l'Église anglicane. Les falaises blanches de Douvres, avec leurs points de vue et leurs vues à couper le souffle, sont un incontournable de la région. Un autre endroit célèbre est le château de Douvres, perché au sommet de la côte, qui offre une vue sur le port de Douvres, la Manche et, par temps clair, sur la France. Pour les amateurs d'histoire, le Kent compte de nombreux châteaux qui ont accueilli des rois et des reines.



Avec plus de 100 nouvelles activités dans la région, le Kent est là pour surprendre et satisfaire le voyageur avide d'expériences.



Chez Tour Partner Group, nous sommes passionnés par les voyages et la découverte de nouveaux produits pour rendre nos itinéraires uniques et inoubliables et voici notre suggestion pour découvrir le Kent : Profitez d'un voyage dans le port d’entrée du Kent avec une promenade sur les falaises blanches de Douvres.



En haut du sentier, vous trouverez l'une des meilleures vues sur les falaises, avec les sommets des collines verdoyantes et le bord crayeux abrupt, tombant dans la mer en contrebas.

Essayez la recherche d’aliments comestibles sur la magnifique côte du Kent avec un guide expert. Apprenez à identifier et à cueillir des aliments sauvages tels que des algues, des plantes, des baies, des fruits et des crustacés au fil des saisons. Après avoir récolté vos propres ingrédients, dégustez un festin gastronomique à base d'aliments sauvages, du niveau d'un restaurant.



Connectez-vous avec la nature du Kent et apprenez à déguster tous les jours ces aliments libres exceptionnels et sains grâce à cette opportunité unique



Le lendemain, poursuivez l'aventure de la dégustation avec la visite d'un parc à huîtres.



Suivez la marée avec l'un de leurs ostréiculteurs bien informés pour explorer cette merveilleuse industrie qui fournit parmi les formes les plus durables de production de protéines. Sous les soins de votre guide, vous vous familiariserez avec le processus d'élevage des mollusques bivalves dans la baie de Whitstable. Prenez place à notre table spécialement conçue pour profiter de la vue tout en sirotant des bulles locales des Kentish et des huîtres de roche de renommée mondiale, cultivées dans les eaux mêmes qui produisent leur goût caractéristique.



Après avoir dégusté une délicieuse portion d'huîtres fraîches, rendez-vous à Canterbury pour une visite guidée et une dégustation dans l'une des brasseries et distilleries locales.

Le troisième jour, visitez le château de Leeds, l'un des bâtiments historiques les plus visités de Grande-Bretagne.



Pendant votre séjour, visitez le spectacle époustouflant de fauconnerie en vol libre derrière le labyrinthe du château. Le spectacle présente toute une variété d‘espèces d'oiseaux, dont des faucons, des aigles et des hiboux. Le lendemain, vous aurez une autre occasion de goûter au Kent. Embarquez pour une expérience guidée de fabrication de gin à la distillerie de Maidstone. Participez à une expérience pratique et amusante, alors que les guides vous conduiront à travers l'art de la distillation et vous aideront à créer votre propre bouteille de gin ou d'alcool botanique. L'après-midi se poursuit à Tunbridge Wells, où une visite guidée vous fera découvrir les 400 ans d'histoire de la ville. Prolongez la visite en dehors de la ville. Faites un tour panoramique depuis Royal Tunbridge Wells à travers le jardin de l'Angleterre, au milieu des vergers et des champs de houblon, de la belle campagne, des villes et des villages pittoresques.



Cette excursion en voiture serpente dans le paysage doucement vallonné du Weald et permet de découvrir des maisons historiques, des jardins magnifiques et les repaires des contrebandiers.

Terminez la visite par un bain de forêt dans une ancienne forêt de la région de Sevenoaks.



Plongez dans la nature pour vivre une expérience magique qui améliorera votre bien-être et vous donnera un sentiment d'émerveillement et de fascination. Cet atelier profondément relaxant est parfait pour ceux qui aiment combiner santé et bien-être avec le grand air. Ce ne sont là que quelques exemples de la variété d'expériences que le Kent a à offrir. Prenez contact avec nous et laissez-vous inspirer pour votre prochaine visite au Royaume-Uni.



Nous sommes là pour vous aider à créer le meilleur programme pour vivre un moment inoubliable dans le Kent.



Qui sommes-nous Tour Partner Group est un groupe de sociétés de gestion de destinations B2B de premier plan pour le Royaume-Uni, Irlande, pays nordiques et baltes. Anciennement connu sous le nom de Hotels & More, Irish Welcome Tours et Trans Nordic Tours, les marques se sont regroupées sous une même identité, s'unissant en une seule marque forte.



Nous rassemblons plus de 150 spécialistes de nos destinations afin d’offrir des voyages à des groupes, petits groupes, individuels et MICE dans 14 pays différents en Europe du Nord et ce pour des clients issus de plus de 60 pays dans le monde. Avec des bureaux à London, Edinburgh, Dublin et Copenhagen, nous pouvons désormais offrir plus tout en gardant à coeur le même service personnalisé qui nous est si important. Notre mission est de créer et offrir des circuits touristiques sur-mesure et authentiques. A la perfection.



Nous sommes heureux de vous retrouver sur le salon Top Résa 2021 du 20 au 22 Septembre 2022. Nous serons présent au Hall 1 sur le stand S21.



Nous serons à votre disposition de préférence sur rendez-vous pour bloquer du temps ensemble afin de répondre à vos questions, renforcer notre partenariat, vous présenter nos nouveautés et imaginer ensemble l’avenir du tourisme dans nos belles destinations.

Contacter Tour Partner Group Alexia Romano-Sergeant

France & BENELUX Regional Leader

Tour Partner Group UK

+44 (0)20 8861 9451

alexia.sergeant@tourpartnergroup.com



Anthony Rosier

Business Development Manager

Tour Partner Group Nordics

+33 (0)4 4308 4903

Anthony.Rosier@tourpartnergroup.com



Téléphone : +44 (0)20 8861 9300

Email :



www.tourpartnergroup.com



