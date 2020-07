Demain le Tourisme : "C’était mieux avant ?" La nostalgie comme moteur du post-tourisme

En dehors des articles désormais traditionnels sur le tourisme responsable, durable, éthique, solidaire, la plupart des articles constituent une remise en question ou une attaque en règle comme les excès du tourisme contemporain.



En lisant sur les lignes ou entre les lignes, le discours est plus ou moins le même : c’est le tourisme des années cinquante, soit des tout débuts de l’époque touristique moderne, qui semble le plus conforme à ce que nous recherchons aujourd’hui.



Ainsi, un journaliste du New York Times se lamente : « Je me souviens d’un Paris plus ancien que j’ai connu enfant : une tête de cheval sculptée annonçait une boucherie et on avait plus de chances de trouver du céleri rémoulade au coin de la rue que des sacs à main à 25 000 € pour touristes… »



D’autres se laissent bercer par le souvenir des trains de nuit, des petites criques sentant bon la Costa Brava, des premiers départs en avion, des « horizons lointains » que vendaient les agents de voyages à une clientèle élitiste, des premiers Club Med où l’on faisait des crazy signs !