Des joueurs de tennis de l'APT présents dans deux Clubs Eldorador

Warren Sinius (au Playa Granada du 02/08 au 22/08) est l'une des étoiles montantes du tennis français. Il a pour objectif de rentrer dans le top 100 ATP dans les 4 ans. Cela fait trois années qu’il évolue sur le circuit professionnel.



Louis Dussin (au Playa Granada, du 15/08 au 29/08) a joué le circuit ITF junior, en jouant plus de 20 tournois à travers le monde et remportant 2 titres dont un en Tunisie et un en France. Il s’est lancé sur le circuit ATP depuis maintenant 2 ans.



Chaque coach a été spécifiquement briefé pour s’adapter aux besoins et aux attentes de chaque vacancier, qu’il s’agisse de séances collectives ou individuelles.



Loisir ou compèt’, ils s’adaptent à tous les niveaux et fournissent un service sur-mesure, qui se prolonge même après le retour des vacances.