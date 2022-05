Des voyages aux 4 coins du monde avec la Française des Circuits : réservation en 3 clics et prix réduits sur sa plateforme BtoB

Côté nord américain, entre villes animées et grands espaces majestueux, La Française des Circuits propose un vaste panel de circuits, autotours et escapades aux Etats-Unis et au Canada.L’incontournable circuit “ Regard sur la Californie ”; 14 jours pour vivre l'American Dream, contempler les plus grands panoramas de l’Ouest Américain et visiter des villes mythiques. L’Automne est particulièrement agréable sur cette région, profitez de nos départs en septembre et octobre !Big Apple en formule “Escapade à New York” 6 jours/5 nuits, une nouveauté 2022 incluant un hébergement central dans Manhattan.Côté sud du continent, en terres latines, c’est une incursion possible au cœur de 13 pays d'Amérique du Sud et Centrale pour côtoyer des paysages et des climats contrastés et expérimenter de mémorables expériences humaines.