Desti’Durable aux Açores : les inscriptions prolongées jusqu’au 22 octobre

© Alexandre Delmar
Du 17 au 21 novembre, Desti’Durable réunira 20 agences de voyages aux Açores.
Pendant cinq jours, les participants iront à la rencontre d’acteurs locaux, découvriront des initiatives de terrain et prendront part à des ateliers d’intelligence collective. L’objectif est d’interroger les pratiques touristiques et d’explorer les moyens de développer une offre de voyage qui tienne compte des écosystèmes et des spécificités du territoire.
Cette édition s’articulera autour d’une question : comment développer le tourisme sans épuiser les écosystèmes ?
Pendant cinq jours, les participants iront à la rencontre d’acteurs locaux, découvriront des initiatives de terrain et prendront part à des ateliers d’intelligence collective. L’objectif est d’interroger les pratiques touristiques et d’explorer les moyens de développer une offre de voyage qui tienne compte des écosystèmes et des spécificités du territoire.
Cette édition s’articulera autour d’une question : comment développer le tourisme sans épuiser les écosystèmes ?
Des ateliers pour faire évoluer les pratiques
Aurélie Berthet Orengo, spécialiste de l’écotourisme animalier et de la biodiversité, et Marjorie Cousyn-Maugeais, fondatrice de PAZAPA et facilitatrice, apporteront leurs expertises tout au long de cette édition.
« La culpabilité fige, la coopération mobilise », résume Marjorie Cousyn-Maugeais. Les ateliers d’intelligence collective permettront aux participants de partager leurs observations, sans jugement, de confronter leurs points de vue et de réfléchir ensemble aux évolutions possibles de leurs pratiques.
Avec un seul objectif, faire le lien entre ce qui aura été observé sur le terrain et les réalités du métier, pour aboutir à une offre de séjour engagée et à un plan d’action concret.
« La culpabilité fige, la coopération mobilise », résume Marjorie Cousyn-Maugeais. Les ateliers d’intelligence collective permettront aux participants de partager leurs observations, sans jugement, de confronter leurs points de vue et de réfléchir ensemble aux évolutions possibles de leurs pratiques.
Avec un seul objectif, faire le lien entre ce qui aura été observé sur le terrain et les réalités du métier, pour aboutir à une offre de séjour engagée et à un plan d’action concret.
Derniers jours pour candidater
La participation est réservée à 20 agences de voyages sur mesure et productrices maximum. Le tarif est de 750 € par agence, auquel s’ajoutent 900 € de formation, potentiellement finançables par l’OPCO selon les critères applicables et sous réserve d’acceptation du dossier.
Les candidatures sont désormais ouvertes jusqu’au 22 octobre 2026.
Les candidatures sont désormais ouvertes jusqu’au 22 octobre 2026.