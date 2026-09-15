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Desti’Durable aux Açores : les inscriptions prolongées jusqu’au 22 octobre

Desti'Durable encore des places à prendre


Vous souhaitez participer à Desti’Durable aux Açores ? Vous avez quelques jours de plus pour candidater ! Les inscriptions à cette édition, qui se déroulera du 17 au 21 novembre 2026 à São Miguel, sont prolongées jusqu’au 22 octobre 2026.


Rédigé par le Mardi 13 Octobre 2026 à 12:28

© Alexandre Delmar
© Alexandre Delmar
CroisiEurope
Du 17 au 21 novembre, Desti’Durable réunira 20 agences de voyages aux Açores.

Pendant cinq jours, les participants iront à la rencontre d’acteurs locaux, découvriront des initiatives de terrain et prendront part à des ateliers d’intelligence collective. L’objectif est d’interroger les pratiques touristiques et d’explorer les moyens de développer une offre de voyage qui tienne compte des écosystèmes et des spécificités du territoire.

Cette édition s’articulera autour d’une question : comment développer le tourisme sans épuiser les écosystèmes ?

Des ateliers pour faire évoluer les pratiques

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Aurélie Berthet Orengo, spécialiste de l’écotourisme animalier et de la biodiversité, et Marjorie Cousyn-Maugeais, fondatrice de PAZAPA et facilitatrice, apporteront leurs expertises tout au long de cette édition.

« La culpabilité fige, la coopération mobilise », résume Marjorie Cousyn-Maugeais. Les ateliers d’intelligence collective permettront aux participants de partager leurs observations, sans jugement, de confronter leurs points de vue et de réfléchir ensemble aux évolutions possibles de leurs pratiques.

Avec un seul objectif, faire le lien entre ce qui aura été observé sur le terrain et les réalités du métier, pour aboutir à une offre de séjour engagée et à un plan d’action concret.

Derniers jours pour candidater

La participation est réservée à 20 agences de voyages sur mesure et productrices maximum. Le tarif est de 750 € par agence, auquel s’ajoutent 900 € de formation, potentiellement finançables par l’OPCO selon les critères applicables et sous réserve d’acceptation du dossier.

Les candidatures sont désormais ouvertes jusqu’au 22 octobre 2026.




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Tags : acores, destidurable, inscription
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