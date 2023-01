Destination Pays d’Uzès Pont du Gard : j'aime ma planète donc je la protège

Jour 1

Après avoir installé vos affaires dans l’hébergement, profitez d’une pause à l’ombre des arbres de la Vallée de l’Eure au pied d’Uzès, pour déguster votre pique-nique. Après cet instant de détente, suivez le guide pour découvrir cette oasis d’ombre et de fraîcheur, qui attire autant les habitants que les visiteurs. Véritable berceau de vie, c’est dans cette vallée que jaillissait la source qui alimentait l’aqueduc « Uzès – Nîmes » en eau en passant par le Pont du Gard.



Jour 2

Appréciez l’air frais matinal pour découvrir les gorges du Gardon, réserve de biosphère, et ses environs. A travers une balade insolite, vous observez la faune et la flore, des plantes sauvages comestibles, des traces d’animaux et des indices de présence...

Après avoir pique-niqué sur le site du Pont du Gard, suivez le guide à la découverte de ce majestueux aqueduc pour parfaire votre expérience romaine. Tous les secrets de sa construction et la vie du peuple romain vous sont dévoilés à travers son espace muséographique.



Jour 3

Empruntez le chemin magique des gorges du Gardon et soyez attentif aux contes, légendes et tours de magie qui vous sont présentés. Grâce à ces animations, vous découvrez la nature et l’histoire de lieux insolites comme des grottes, des capitelles ou encore des gouffres.

Profitez une dernière fois des grands espaces verts qu’offre cette réserve de biosphère, pour savourer votre repas.