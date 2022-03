Développement durable : un nouveau projet européen pour les PME du tourisme

- Le programme de soutien SUSTOUR pour les PME est financé dans le cadre duet conçu pour aider les voyagistes et les agences de voyages à améliorer leurs performances en matière de durabilité.- Les agences de voyages intéressées à se lancer dans la durabilité ou souhaitant améliorer leurs pratiques de durabilité existantes peuvent bénéficier d'un mélange de(de groupe et individuel) ainsi que d'un- tous fournis et guidés par des experts sélectionnés du tourisme durable.- Les entreprises sélectionnées dans le cadre de l'appel pourront participer à un certain nombre dequi devraient débuter de fin juin 2022 au 30 juin 2023. Elles recevront des bons qu'elles devront remettre auprès des formateurs, coaches et auditeurs sélectionnés à l'issue d'une activité, qui à leur tour seront rémunérés par le projet SUSTOUR.- Les entreprises qui participeront à l'appel SUSTOUR pour l'accompagnement des PME devronts'engageant à suivre les activités prévues dans le cadre du programme d'accompagnement jusqu'à fin juin 2023.- L'appel est ouvert aux agents de voyages et aux voyagistes qui répondent à certains critères d'éligibilité. Entre autres, ils doivent être une PME et être établis dans un État membre de l'UE ou un pays tiers participant au programme COSME.- Soutien financier maximal pour les PME sélectionnées : les PME sélectionnées dans le cadre de l'appel recevront, en fonction des options sélectionnées par la PME dans son formulaire de candidature.- Langue dans laquelle les propositions doivent être soumises : anglais, mais les services d'assistance seront disponibles dans plusieurs langues.- Les détails de l'appel et les directives d'application sont disponibles sur le site Web suivant : https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes Référence officielle du projet : SUSTOUR, GRO/SME/19/C/077 (COS-TOURCOOP-2019-3-01)