Directive voyages à forfait : "Un déséquilibre évident" entre voyagistes et compagnies aériennes

Le syndicat émet également des réserves sur la limitation des acomptes à 25% du prix du forfait, voulue par la Commission.



Cette obligation " entraînera une hausse globale des prix des forfaits au détriment des consommateurs, avec des avantages minimes ", prédit l'ECTAA, " excluant potentiellement les plus vulnérables de ce système de protection et les conduisant vers des alternatives moins chères mais non protégées ".



Rappelant que les acomptes des voyageurs à forfait sont déjà protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur, l'ECTAA estime que la protection globale des consommateurs serait renforcée si cette protection était étendue aux services autonomes, en particulier au transport aérien.



" Il n’existe actuellement aucune protection en cas de faillite d’une compagnie aérienne. En doublant la charge pesant sur les intermédiaires qui ne détiennent pas de prépaiements des consommateurs, sans proposer de limiter l'exposition financière des voyageurs lors de la réservation de services autonomes, la Commission contribuera au déclin des forfaits ", s'inquiète l'organisation, qui redoute par ailleurs que les règles imposées empêchent les organisateurs de proposer des paiements échelonnés.



Pour l'ECTAA, il est nécessaire " d’élargir la portée des règles sur les voyages à forfait pour qu'elles bénéficient à un segment plus large de citoyens de l’UE ".