Directeur de l’OT de l’Ile Maurice : "Covid-19 : nous sortirons grandis de cette crise"

Lettre ouverte du directeur de l'OT de l'Ile Maurice

À la suite de la pandémie de Covid-19, Monsieur Arvind Bundhun, Directeur de l’Office de tourisme de l’Ile Maurice tient à adresser un message de soutien aux professionnels du tourisme et partenaires de l’industrie.

Lundi 23 Mars 2020

« Le monde traverse une crise sans précédent et en dépit de tous nos efforts pour prévenir l’entrée du Covid-19 sur le territoire mauricien, nous sommes aujourd’hui également confrontés à ce terrible ennemi invisible.



La pandémie du Covid-19 met en perspective la fragilité du secteur ; le moindre éternuement et tout le monde s’enrhume. Le secteur du tourisme mauricien est frappé de plein fouet et nous devons nous serrer les coudes pour y faire front.



En ces temps difficiles, je voudrais, en ma qualité de directeur de l’Office du Tourisme, dire à tous nos partenaires que nous sommes à leurs côtés. Nous n’oublions pas qu’ils sont les architectes de la réussite du secteur touristique pour le soutien qu’ils ont apporté à la promotion de la destination et au développement de l’industrie qui est aujourd’hui un des moteurs de la croissance économique de Maurice.



Le tourisme est un pourvoyeur d’environ 100 000 emplois directs et indirects, rapporte quelque 64 milliards de roupies et contribue à hauteur de 10% au Produit intérieur brut (PIB) de Maurice.

Cette crise ne va pas nous terrasser Je voudrais aussi féliciter l’ensemble des opérateurs qui ont pris des décisions courageuses et répondu à l’appel du pays. Je tiens à remercier à la fois les hôtels qui ont accepté d’héberger les personnes en quarantaine et les opérateurs qui les ont véhiculées ; l’ensemble du secteur aérien et en particulier Air Mauritius qui continue d’assurer la desserte afin que nos visiteurs puissent retourner dans leurs pays.



Nous sommes dans une période d’incertitude dont nous ne maîtrisons aucune ficelle mais que nous souhaitons la plus courte possible. Pendant cette étape difficile, il est important de souligner la solidarité qui prime entre tous les acteurs de l’industrie mais aussi du gouvernement central. Le ministère des Finances est venu avec une série de mesures de soutien dans le but principal de sauvegarder les emplois parce que la force du secteur touristique mauricien reste l’humain.



Cette crise ne va pas nous terrasser. Au contraire, nous en sortirons grandi. Déjà nous préparons des campagnes agressives conjointes pour accentuer la visibilité de la destination, pour rappeler que nous restons toujours la destination de rêve. Nous allons nous concentrer sur l’Europe avec le « Above the Line Campaign » intitulée « Les Couleurs de Maurice ». Nous allons continuer de soutenir les tour-opérateurs et le secteur aérien et les opérations BtoC avec un accent particulier sur La France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne.



À nos fidèles visiteurs qui sont aujourd’hui privés de la chaleur mauricienne, nous leur demandons de rester à l’abri, de patienter jusqu’à la fin de cette crise. Très bientôt, le soleil se lèvera de nouveau dans le ciel mauricien, faisant briller nos lagons azurés et réchauffant nos plages. Bientôt vous retrouverez le sourire de vos amis mauriciens et la douceur de notre accueil. »



Arvind Bundhun

