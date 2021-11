Directive européenne : l'ECTAA demande une garantie contre l'insolvabilité des compagnies aériennes

La pandémie de covid-19 a rebattu les cartes dans l'industrie touristique et a mis en exergue certaines lacunes dans la protection des voyageurs.



Dans ce cadre, en 2021, la Commission européenne a annoncé qu'elle réexaminerait la directive actuelle sur les voyages à forfait et envisagerait une éventuelle révision du texte.



L'ECTAA (association européenne des agents de voyage et des voyagistes) souhaite également " une législation plus efficace et cohérente" pour faire "respecter les droits des voyageurs".



"La pandémie de Covid 19 a été, de loin, la pire crise à ce jour pour le secteur du voyage. Elle a également mis en évidence les lacunes des législations européennes existantes régissant la vente de services de voyage et de transport " précise l'association dans un communiqué.



"Pendant la pandémie de Covid19, les organisateurs de forfaits/détaillants n'ont pas pu rembourser leurs clients en raison de leur incapacité à récupérer l'argent des voyageurs auprès des prestataires de services, et plus particulièrement des compagnies aériennes.



Cette situation a été préjudiciable à l'ensemble de la chaîne de valeur, en particulier pour les voyageurs faisant appel à une agence de voyage ou à un tour-opérateur."