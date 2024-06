Dissolution : quel impact sur l'euro ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

La politique française et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale suite aux élections européennes ont-elles un impact sur l'Euro ? TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change vous propose un compte rendu technique du marché des changes et des devises.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Lundi 17 Juin 2024

l'EUR/USD a chuté de 0,25% après l'annonce de Macron, en grande partie à cause de la faible liquidité durant le week-end.



Par la suite, l'euro n'a pas vraiment réagi aux événements comme les rumeurs de démission de Macron ou la montée de la gauche, sauf vendredi quand Bruno Le Maire a évoqué une crise financière. La résilience de l'euro s'explique par le soutien de la BCE.



En 1997, après une dissolution, le franc s'était effondré face au mark allemand, nécessitant des interventions de la Banque de France pour stabiliser la monnaie.

Aujourd'hui, la situation est différente.



Le principal facteur influençant l'euro n'est pas la politique française, mais l'inflation américaine et la politique de la Réserve Fédérale (Fed). En mai, les prix alimentaires aux États-Unis ont augmenté de seulement 1%, leur plus bas niveau depuis 2021.



Globalement, l'inflation dans les services diminue et les prix de l'énergie devraient continuer de baisser, ce qui est favorable pour la Fed et pour le nouveau gouvernement français.







Le moment exact de la baisse des taux dépendra des prochains chiffres de l'inflation et de l'élection présidentielle américaine, une baisse au quatrième trimestre étant possible si l'élection n'est pas contestée.



L'anticipation de la baisse des taux par la Fed a réduit les tensions sur le marché obligataire des deux côtés de l'Atlantique, notamment en France. La politique monétaire américaine reste primordiale pour les marchés financiers.



Le point technique : la dissolution, un impact sur l'euro ? Sur le marché des changes, le dollar reste fort. Le 12 juin, le dollar index a atteint son plus haut niveau en un mois. Nous ne prévoyons pas de changement de tendance pour le dollar américain. Pour l'EUR/USD, cela signifie qu'il est plus probable qu'il descende vers 1,05 plutôt que de monter à 1,10-1,12 dans les semaines et mois à venir.



De plus, les données du Japon montrent que Pékin a récemment vendu près de 17 milliards de dollars de dette étrangère, principalement des obligations du Trésor américain. C'est un niveau record depuis neuf ans.



Il est probable que cela ait servi à financer des interventions pour soutenir le yen, comme au début du mois de mai. Cependant, ces interventions n'ont pas été efficaces. Le yen a reculé de 0,80% face à l'euro en un mois. Les autorités japonaises peuvent espérer stabiliser le yen dans une large plage de fluctuations face au dollar et à l'euro.



De plus, les données du Japon montrent que Pékin a récemment vendu près de 17 milliards de dollars de dette étrangère, principalement des obligations du Trésor américain. C'est un niveau record depuis neuf ans.

Il est probable que cela ait servi à financer des interventions pour soutenir le yen, comme au début du mois de mai. Cependant, ces interventions n'ont pas été efficaces. Le yen a reculé de 0,80% face à l'euro en un mois. Les autorités japonaises peuvent espérer stabiliser le yen dans une large plage de fluctuations face au dollar et à l'euro.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0623 1,0500 1,0933 1,1001 EUR/GBP 0,8345 0,8311 0,8634 0,8655 EUR/CHF 0,9409 0,9400 0,9734 0,9799 EUR/CAD 1,4633 1,4609 1,4911 1,4934 EUR/JPY 168,03 167,93 171,05 171,55

Les annonces à suivre : Cette semaine sera encore axée sur les banques centrales et l'inflation. Nous ne prévoyons pas de changement de politique monétaire en Suisse, bien qu'une baisse du taux directeur de 25 points de base en septembre semble plausible.



Pour le Royaume-Uni, la situation est plus incertaine. Le marché est partagé à 50/50 sur l'issue de la réunion de jeudi. Une baisse des taux de 25 points de base dépendra de l'indice des prix à la consommation de mai (publication mercredi).



Si les prix baissent à nouveau, cela pourrait permettre à la



Sinon, cela pourrait se produire en août. Ce n'est plus qu'une question de temps. Nous ne pensons pas que l'incertitude autour de la réunion de la BoE provoquera beaucoup de volatilité sur l'EUR/GBP, qui reste stable depuis plusieurs trimestres. Nous ne prévoyons pas de changement de politique monétaire en Suisse, bien qu'une baisse du taux directeur de 25 points de base en septembre semble plausible.Pour le Royaume-Uni, la situation est plus incertaine. Le marché est partagé à 50/50 sur l'issue de la réunion de jeudi. Une baisse des taux de 25 points de base dépendra de l'indice des prix à la consommation de mai (publication mercredi).Si les prix baissent à nouveau, cela pourrait permettre à la Banque d'Angleterre (BoE) de commencer à réduire les taux.Sinon, cela pourrait se produire en août. Ce n'est plus qu'une question de temps. Nous ne pensons pas que l'incertitude autour de la réunion de la BoE provoquera beaucoup de volatilité sur l'EUR/GBP, qui reste stable depuis plusieurs trimestres.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 18/06 11:00 Zone euro Prix à la consommation au mois de mai Consensus à 2,6% sur un an contre 2,4% le mois précédent. Élevé 19/06 08:00 Royaume-Uni Prix à la consommation au mois de mai Précédent à 2,3% sur un an. Élevé 20/06 09:30 Suisse Réunion de la banque centrale Aucun changement de politique monétaire. Une baisse des taux est en revanche probable en septembre. Élevé 20/06 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Tout va dépendre des prix à la consommation au mois de mai. Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



