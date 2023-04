Droit de réponse à l'article : « Qui est Travel Avantage, la plateforme de voyages du Groupe MWR Life ? »

Comme cela est précisé dans l’article, TRAVEL ADVANTAGE est la seule plateforme liée à un modèle de distribution en MLM répondant (n’en déplaise à ses détracteurs) strictement aux obligations légales des opérateurs touristiques en Europe et par voie de conséquence, en France.



Il est étonnant de constater l’impunité avec laquelle les concurrents illégaux cités dans l’article (« Travorium, Jifu, Nexarise, Mydailychoice pour ne citer qu’eux, et depuis peu Exos travel ») exercent en France.



Les journalistes comme les institutionnels, tels les EDV et autre CDMV, s’obstinant à vouloir attaquer la seule entité enregistrée en

France qui a fait les efforts nécessaires pour être dans les critères légaux, protéger ses distributeurs indépendants et ses clients.



D’autant que la Direction de MWR Life est parfaitement disposée à travailler avec ces organisations afin, justement, d’imposer aux acteurs voyous de se conformer aux lois ou de quitter le marché.



Le débat relatif aux actions de ces institutionnels (EDV, DGCCRF et DDPP) attisé par des opérateurs basés aux Antilles en 2019, qui se trouve donc replacé à tort dans l’actualité, n’a, non seulement eu aucune suite, mais se trouve clôturé aujourd’hui.



On aura d’ailleurs noté la démarche choquante (ou amusante ?) de la représentante des EDV en Martinique qui au bout de ses attaques, finira par insérer dans la rubrique « petites annonces » une mise en garde contre MWR Life dans un journal local !