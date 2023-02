Qui est Travel Advantage, la plateforme de voyages du Groupe MWR Life ? 🔑

Make wishes real

Les membres de la commission de l'APST n'ont pas compris notre business model, ni pourquoi ils auraient dû garantir MWR Life qui est une entité commerciale,

Il faut dire qu'Ă cette Ă©poque-lĂ , nous travaillions avec la plateforme SaveOnResorts, qui exerce en marque blanche.



De fait nous avons créé l'OTA Travel Advantage pour répondre aux attentes de l'APST et disposer de notre propre plateforme

Finalement, nous nous sommes éloignés de l'APST car ils nous ont paru ne pas être dans une santé suffisante pour assurer la garantie dans de bonnes conditions. Nous nous sommes associés avec une agence de voyages, mais cela n'a pas marché non plus pour des raisons techniques

Ce modèle déjà pratiqué pour d'autres services - on pense aux "réunions Tupperware" - est doncMWR Life, dont le slogan est "" a commencé à se faire un nom, notamment via les réseaux sociaux. On se souvient également deet de ses clients brandissant des pancartes bleues "".Mais, très vite, le modèle américain de MWR Life pose problème, car la plateforme ne dispose pas d'une immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours d'Atout France, et les Entreprises du Voyage se saisissent du dossier. Malgré les recours en justice et les signalements à la DGCCRF et auprès des directions départementales de la protection des populations (DDPP) aux Antilles et à Paris, ces actions n'ont pas eu de suite.De son côté,, le vice-président Europe de MWR Life Europe, nous précise que depuis lors,Son groupe s'est également((Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), afin d'obtenir une garantie financière.poursuit Eric Aubin.".Mais tout ne s'est pas déroulé pas comme prévu selon Eric Aubin. "".On notera au passage que l'APST exige de ses adhérents,alors que celui de Travel Advantage SAS n'est que de... 1 000€.