Droit de réponse à l'article : « Travel Advantage et MWR Life : un modèle de vente directe légal en France ? »

" Comment peut-on laisser croire aux gens qu'ils vont réaliser 70% d'économies sur leur voyage, alors que le maximum qu'une agence classique peut marger - et c'est très rare - est de l'ordre de 20 à 25% ?" souligne un autre agent de voyages.



C’est pourtant bien exact et il arrive très souvent que les économies possibles sur une réservation dépassent largement les 25% !



Réaliser 70% d’économies par rapport au prix public généralement constaté est plus rare, mais oui, cela arrive. Il est donc étonnant de voir que des professionnels n’aient pas constaté cela si vraiment ils se sont rendus sur la plateforme Travel Advantage et ont vérifié les prix.



" C'est techniquement impossible, d'autant plus que parfois 50% du prix du voyage correspond au prix du billet d'avion.... Imaginez un client qui achète un vol low cost : d'où easyJet va-t-elle faire une remise de 70% sur le prix du billet ? On a jamais vu ça ! ". Mauvaise compréhension !



On se demande si vraiment les agences consultées ont regardé objectivement le modèle Travel Advantage. Les prix des billets d’avion sont difficiles à négocier. Nous n’avons jamais prétendu faire faire 70% d’économies sur les vols aux clients Travel Advantage.



Cependant les « bundles » (vol + hôtel) sont souvent très intéressants. Nous remarquons l’opacité et l’impossibilité de vérifier ces propos car, comme l’indique la journaliste, il s’agit d’un « agent de voyages qui préfère rester anonyme » !



Il poursuit : " Si dans mon agence, j'affiche en vitrine un voyage à New York au prix de 2 000€ vendu 950€, et que la DGCCRF passe, on peut très bien me demander de montrer et de justifier le prix de départ ". C’est tout à fait exact et la DGCCRF nous a interrogé sur ce sujet également.



Nous avons donc montré nos prix comme notre modèle commercial en toute transparence. On peut aussi se demander si nous existerions depuis plus de 6 ans si nos prix étaient fantaisistes.



Très vite nos clients auraient crié à l’arnaque et seraient intervenus en justice. Ce n’est pas le cas, nous nous félicitons de n’avoir aucun procès ni aucune amende pour une quelconque infraction à l’heure actuelle.