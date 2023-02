Travel Advantage et MWR Life : un modèle de vente directe légal en France ? 🔑

Des agents de voyages, qui ont pu tester Travel Advantage, nous ont partagé leur retour d'expérience.



En comparant les tarifs proposés par la plateforme et ceux pratiqués par leurs propres fournisseurs grossistes, il semblerait que la différence de prix - quand il y en a une - soit minime, de l'ordre de quelques dizaines d'euros sur les mêmes hôtels aux mêmes dates.



" Je pense que la différence de prix appliquée vient en partie du fait que Travel Advantage se connecte aux centrales du type Expedia, BedsOnline, Booking ou autres, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni et profite de la différence de devises. Car ce n'est pas Travel Advantage ou MWR Life qui négocient les tarifs de gros, ce sont les centrales et elles ne font aucune remise au volume derrière..., commente un agent de voyages, qui préfère rester anonyme.



Et puis, Travel Advantage et MWR Life peuvent se permettre de rogner un peu sur leur marge, sachant qu'en contrepartie, ils encaissent l'argent des abonnements ".



Est-ce à dire que les prix de départ affichés ont été gonflés ? se demandent certains professionnels du tourisme. Car si Travel Advantage fait parler d'elle aujourd'hui, ses Ambassadeurs sont présents depuis de nombreuses années en France et l'un de leurs arguments phares reste celui du prix.



" Comment peut-on laisser croire aux gens qu'ils vont réaliser 70% d'économies sur leur voyage, alors que le maximum qu'une agence classique peut marger - et c'est très rare - est de l'ordre de 20 à 25% ? , souligne un autre agent de voyages.



C'est techniquement impossible, d'autant plus que parfois 50% du prix du voyage correspond au prix du billet d'avion.... Imaginez un client qui achète un vol low cost : d'où easyJet va-t-elle faire une remise de 70% sur le prix du billet ? On a jamais vu ça ! ".



Il poursuit : " Si dans mon agence, j'affiche en vitrine un voyage à New York au prix de 2 000€ vendu 950€, et que la DGCCRF passe, on peut très bien me demander de montrer et de justifier le prix de départ ".