Vente voyages : en Andorre, une Française, membre de MWR Life, soupçonnée d'escroquerie

Une expérience que va tenter, en mars 2020, Xavier Rossey, en découvrant MWR Life sur recommandation d'un ami. Ce Belge, ancien journaliste, souhaite pouvoir bénéficier de réductions sur les voyages et les hôtels.



Puis en août, une de ses connaissances dans ce réseau lui indique qu'il existe un plan d'investissement pour développer son réseau et ainsi avoir de meilleurs revenus résiduels. " Il s'agissait d'investissements par tranches de 5 000€ ", explique Xavier Rossey.



Renseigné par un responsable du développement du marketing de réseau chez MWR Life, il apprend " que les 5 000 euros investis serviraient à l'achat de jetons (tokens) pour m'attribuer une certaine quantité de points dans la structure MWR Life, et me garantirait des commissions mensuelles pour un montant de 2 400€ pendant les premiers 6 mois et de 4 500€ après le 7e mois ", poursuit Xavier Rossey.



Mais pour faire cet investissement, Xavier Rossey doit passer par la société To The Top SLU basée en Andorre, et fondée par... Catherine Techer.



" Je ne connaissais ni la société, ni sa fondatrice, présentée comme la n°1 mondiale chez MWR Life en nombre de membres – plus de 50 000 - et avec des revenus résiduels qui à l'heure actuelle dépassent les 15 000 dollars US par jour.



Vu que MWR Life est une société bien positionnée et ayant une apparence de crédibilité, que Mme Techer, présentée comme une femme d'affaire expérimentée, apparaît bien dans tous les canaux de communication de la société, cela m'a inspiré confiance pour faire l'investissement, lequel était garanti à durée indéterminée ".