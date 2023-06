Escroquerie voyage : une enquête lève le voile sur Catherine Techer et MWR Life

Or seules trois personnes ont fait partie de ce club : Catherine Techer, Ilian Evtimov et un certain Rodrigue Nepotel.



Ce trio était en activité dans les réseaux pyramidaux bien avant l'arrivée de MWR Life. Ils avaient chacun leur réseau et le mettaient à profit afin de s'aider les uns les autres à grimper les échelons dans diverses structures. Il ont fait exactement la même chose lorsque MWR Life est arrivé sur le marché.



TourMaG.com - Début 2023, le groupe MWR Life a lancé sa plateforme de vente de voyages en ligne, Travel Advantage et a obtenu le droit d'exercer en France. Son directeur Europe, Eric Aubin, nous a expliqué ne plus être en relation avec Catherine Techer depuis son arrestation en 2021. Comment voyez-vous son arrivée sur le marché français ?



Xavier Rossey : Je ne suis pas bien placé pour parler de l'arrivée de MWR Life sur le marché français, vu que je ne suis pas un spécialiste du secteur du voyage.



Par contre, à part la France et le Portugal, MWR Life/Travel Advantage semble opérer illégalement partout ailleurs. Et la confusion continue de régner entre les deux sociétés. En Californie par exemple, c'est MWR Life qui est enregistré comme intermédiaire de voyage, et non Travel Advantage. Or les réservations se font via Travel Advantage, ce qui est illégal aussi.



De même, il aura fallu attendre plusieurs années avant que Travel Advantage n'ait le droit d'opérer en France, années pendant lesquelles la société a opéré sans bases légales et de manière déloyale envers la concurrence.



Je ne crois pas un instant Éric Aubin quand il dit ne plus être en relation avec Catherine Techer. D'anciens collaborateurs m'ont communiqué qu'il avait participé à la rédaction d'un accord entre Techer et MWR Life afin qu'elle continue de toucher des revenus après son arrestation, et via une tierce personne.



Ces revenus - faut-il le rappeler - proviennent de l'argent que Catherine Techer a capté auprès de ses victimes et transféré à MWR Life.