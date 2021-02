EDV : une nouvelle visioconférence sur l'état et les perspectives de l'activité voyage

Mais aussi les mesures d'aides, les croisières et la sécurité sanitaire

Les EDV invitent leurs adhérents à une nouvelle visioconférence, le mardi 23 février 2021, de 16h à 17h30, via Zoom, qui portera sur l'état et les perspectives de l’activité économique de la France et du secteur du voyage et du tourisme, mais aussi sur les mesures adoptées par les croisiéristes pour assurer la sécurité sanitaire.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 17 Février 2021

Lu 132 fois