EFHT / TUI France : Job Dating réussi pour de jeunes étudiants !

Retour en vidéo sur cette journée racontée par les étudiants, l’EFHT et TUI France

TUI France et l’Ecole Française d’Hôtesse et de Tourisme (EFHT) lancent un partenariat sur-mesure avec une première classe dédiée TUI afin d’accompagner et de former de jeunes étudiants aux métiers du tour-operating et du tourisme.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 26 Septembre 2021



TUI France a accueilli dans son nouveau siège, la TUIsphère, l’école et ses étudiants lors d’un job dating pour intégrer le premier cru de la promotion 2021/2022.

Les étudiants de l’EFHT ont ainsi échangé avec leurs futurs managers et mentors lors d’une après-midi placée sous le signe du professionnalisme, de l’échange et de la bienveillance. L’occasion pour les élèves de montrer leur motivation et pour les managers de rencontrer les élèves qui intégreront leurs équipes pendant un an.



Dès octobre 2021, TUI France aura le plaisir d’accueillir ses étudiants qui façonneront le tourisme de demain dans les services Clubs, Réceptifs / Délégation/Qualité, Production, Production RM Circuits, Customer Service Center, Transports, Pricing, Groupes, Facility, Opérations, Service Relation Client.

Contact TUI France Gladys Belny

Chargée de formation - TUI France

gbelny@tuifrance.com



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret



TUI espace Pro : www.espacepro.to



Contact EFHT Samia MANCEUR-HANNAT et Tamar BALIAN

Chargées de Relations Entreprises



Mail : contact@efht.fr



Tél. : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l’EFHT pour plus d’informations. etChargées de Relations Entreprises: 01 45 26 26 25

