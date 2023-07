EL AL offre des MILES aux agents de voyages avec Miles Attack

Nous sommes ravis de nous associer avec Miles Attack pour promouvoir nos vols grâce à un levier percutant et efficace.



Les agents de voyages sont des partenaires importants pour nous, et nous tenions à les récompenser pour leur engagement auprès d’EL AL.

Miles Attack se réjouit d’accueillir la compagnie EL AL au sein de son programme de fidélité. L'objectif de toute notre équipe est de pouvoir accompagner ce nouveau partenaire dans sa promotion au sein des agences de voyages, grâce à une belle communauté de 20 000 agents de voyages français, membres du programme.

Les 5 agents de voyages ayant vendu le plus de billets entre Paris, Nice ou Marseille et Tel-Aviv pour des voyages en septembre 2023, novembre 2023 et février 2024 obtiendront 20 000 MILES, à dépenser soit en cadeaux, soit en points All (programme de fidélité Accor), soit convertis en euros sur leur carte Mastercard Miles Attack.» - Shlomi Osmo , Directeur Commercial et Marketing France EL AL.» – Elodie Noriant , Managing Director Miles Attack