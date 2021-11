Appli mobile TourMaG



EURAM, un vent nouveau ! Interview d’Audrey Labarthe, Business Development Manager France

A l’occasion de la sortie prochaine du nouveau site d’EURAM Creative Packaging, Audrey Labarthe prend la parole sur TourMaG.com. Coup de projecteur sur l’actualité d’EURAM qui comme à son habitude continue d’innover et d’aller de l’avant.

Rédigé par EURAM le Lundi 1 Novembre 2021

Pourquoi un nouveau site maintenant ?

Après une période difficile, le monde du voyage a besoin de nouvelles positives pour accompagner les prémices de cette reprise et notre site en fait partie.

EURAM Creative Packaging fonctionne désormais dans son intégralité sur notre propre technologie Planisto. Le site est prêt et nous le sommes également !



Sans être prévu, le timing est idéal avec l’ouverture des Etats-Unis qui est une destination importante pour EURAM Creative Packaging. Nous constatons d’ailleurs que le nombre de devis créés sur le site augmente beaucoup et rapidement.

Quelles améliorations avez-vous apportées ? La liste est longue !



Je ne peux pas tout mentionner mais nous avons effectivement beaucoup évolué pendant la pandémie. Nous avons examiné attentivement les commentaires de nos utilisateurs toutes ces dernières années et nous les avons pris en compte. Le site est plus rapide et plus pratique. Vous pouvez créer des devis et des roadbooks personnalisés. Vous pouvez composer plusieurs versions d’un voyage dans un seul et même fichier. La disponibilité de plusieurs chambres par étape est garantie. Vous pouvez "rafraîchir" les prix dès que vous le souhaitez, etc. Il est également plus tendance dans son ergonomie et son expérience utilisateur.



A noter que le fameux et tant apprécié "flux" de l'ancien site a été conservé. En d'autres termes, les utilisateurs peuvent commencer sur le site immédiatement et sans difficultés ou besoin d’explications.



Quels sont vos projets ? Nous allons clamer et haut et fort qu'il existe un site web gratuit où il n'a jamais été aussi facile d'organiser un voyage sur mesure et que celui-ci s'appelle EURAM Creative Packaging ! Conçu pour et par des professionnels.



Nous sommes impatients de retrouver nos habitués du site et de rallier de nouveaux adeptes lors de nos prochains webinaires et événements mais également sur les réseaux sociaux.



Comment va EURAM ? EURAM va bien. Peter Keijers, le fondateur et PDG d’EURAM a su guider l’entreprise pendant ce tsunami.



D'une part, en se serrant la ceinture, et d'autre part en décidant de poursuivre le développement de Planisto. Les équipes ont travaillé dur et continuent d’ailleurs ! Nous pouvons fièrement dire qu’EURAM sort plus fort de cette crise. Toutes les équipes des marchés sur lesquels EURAM opère ont hâte de lancer le nouveau EURAM Creative Packaging !



Et moi la première avec la France ! 😉



Webinars "Nouveau EURAM Creative Packaging"

● 18 novembre de 12h30 à 13 h15

● 30 novembre de 14h00 à 14h45



Inscrivez-vous sur :

Votre Business Development Manager France :



audrey.labarthe@euram.eu

info@euram.eu



EURAM France est représenté par mN’Organisation



Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn pour nos conseils sur les destinations, les produits et nos formations.







Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir notre site web

