EXCLUSIF - Sainte-Claire : après la croissance express, Navitour navigue en eaux troubles 🔒

Ce n'est pas tout.



Si certains ont appris la fermeture par téléphone, d'autres ont découvert que des entités disparaissaient des plannings du jour au lendemain.



" Les fermetures nous les apprenons par les principaux concernés qui ont pour instruction de ne rien dire aux autres, pas même aux employés des agences qui ne rouvriront pas.



Tout est fait derrière notre dos, la gestion est lamentable, " déplore un employé, préférant ne pas être cité par peur des représailles.



De plus, face à une reprise qui ne se dessine pas vraiment sous de meilleurs auspices pour le réseau, avec des agences sans personnel ou encore un chômage partiel appliqué, l'entrepreneur guyanais chercherait à se délester d'autres adresses.



Le syndicat suspecte la direction de procéder à un plan social déguisé.



" Nous questionnons aussi la loyauté de l’utilisation des fonds publics de l’activité partielle, dont vous continuez de bénéficier.



Or, vous vous permettez de licencier pour des raisons économiques malgré votre engagement de maintien dans l’emploi et sans cohérence économique et stratégique, " précise la missive de la CFDT.



Depuis quelques mois les départs et les licenciements économiques se multiplient, des agences ne peuvent même plus ouvrir au public, faute d'employés.



" Il y avait beaucoup de démissions à l'époque où j'y travaillais encore.



A tel point qu'une ancienne collègue devait tourner entre plusieurs points de vente, puisqu'il n'y avait plus ou pas assez de personnel, " précise une ancienne agent de voyages, ayant préféré quitter le secteur.



C'est sans compter avec les arrĂŞts de travail et maladie qui se multiplient.