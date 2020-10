Quels sont les repreneurs pour les agences de TUI France ?

La Direction de TUI France a présenté un point d’avancement, à date, sur le processus de recherche de repreneur pour les agences du réseau intégré, le mardi 20 octobre lors d’un CSE (Comité social et économique) extraordinaire, dans le cadre du Plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit la suppression de 593 postes.



" C'est un CSE important et attendu par les collaborateurs qui concerne plus de 300 salariés donc la moitié des postes qui vont disparaître " explique Lazare Razkallah secrétaire général du CSE.



" Ce qui est regrettable c'est que nous avons ces informations seulement 3 jours avant de rendre l'avis du CSE vendredi. La direction nous demande de négocier un accord collectif pour permettre aux salariés d'avoir le choix entre être repris, licenciés ou volontaires au départ, nous avons fait un sondage. Les négociations auront lieu jeudi pour un avis rendu vendredi nous avons alerté la Direccte à ce sujet".



42 agences TUI France ont finalement fait l'objet d'une offre de reprise sur 65. La majorité des offres émanent des mandataires et employés actuels.



Le groupe Sainte Claire qui s'était positionné sur le dossier Thomas Cook a déposé une offre qui porte sur 16 agences TUI : Boulogne-Billancourt, Caen St Jean, Enghien, Faches Thumesnil, Grenoble, Lille Agache, Lille Faubourg, Lyon Presqu'île, Metz, Mulhouse, Nancy, Paris Montparnasse, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg Tanneurs et Englos.



Le groupe dirigé par Eric Kuo compte déjà 25 agences franchisées TUI, 16 Havas, 13 Navitour, 14 Aquatour et deux Selectour.



Le groupe Palomino basé à Brive-la-Gaillarde reprend de son côté 14 agences de voyages : Angers, Besançon, Bordeaux Cathédrale, Bordeaux Tourny, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Nantes Brancas, Nantes Guist'hau, Rennes Mauger, Rennes Châteaubriand, Saint-Laurent du Var, Saint-Nazaire et Tours (rue de Bordeaux).



Palomino compte déjà pas moins de 16 agences mandataires TUI.



Ces deux groupes reprennent en moyenne deux personnes par point de ventes.